إعلان

ترامب يهدد: إيران ستتفاوض.. وإلا ستواجه مشاكل "لم ترها من قبل"

كتب : محمد جعفر

01:03 م 21/04/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستنخرط في مفاوضات مرتقبة، معربًا عن ثقته في جلوس طهران إلى طاولة الحوار، وذلك قبل محادثات يُتوقع عقدها في باكستان.

ترامب يصر على المفاوضات مع إيران

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع برنامج "ذا جون فريدريكس شو"، شدد ترامب على أن بلاده تمارس ضغوطًا تدفع إيران نحو التفاوض، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات خطيرة في حال رفضت ذلك.

وقال ترامب: "سيتفاوضون، وإذا لم يفعلوا، فسوف يرون مشاكل لم يروها من قبل"، في إشارة إلى إمكانية تصعيد الموقف.

واشنطن تأمل في التوسط لاتفاق مع إيران

وأضاف أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق "عادل" يتيح لإيران إعادة بناء اقتصادها، مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.

وفي سياق متصل، دافع ترامب عن الخيار العسكري الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخرًا، معتبرًا أنه كان ضرورة لا بد منها، قائلاً: "لم يكن لدينا خيار آخر في إيران، كان علينا القيام بذلك".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ما وصفه بـ"نجاح" التحرك الأمريكي، مضيفًا: "لقد قمنا بعمل رائع، وسننهي الأمر، وسيكون الجميع سعداء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصريحات ترامب إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران مفاوضات إسلام آباد النووي الإيراني

أحدث الموضوعات

ترامب يهدد: إيران ستتفاوض.. وإلا ستواجه مشاكل "لم ترها من قبل"
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد: إيران ستتفاوض.. وإلا ستواجه مشاكل "لم ترها من قبل"
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

