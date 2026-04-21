أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستنخرط في مفاوضات مرتقبة، معربًا عن ثقته في جلوس طهران إلى طاولة الحوار، وذلك قبل محادثات يُتوقع عقدها في باكستان.

ترامب يصر على المفاوضات مع إيران

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع برنامج "ذا جون فريدريكس شو"، شدد ترامب على أن بلاده تمارس ضغوطًا تدفع إيران نحو التفاوض، محذرًا في الوقت ذاته من تداعيات خطيرة في حال رفضت ذلك.

وقال ترامب: "سيتفاوضون، وإذا لم يفعلوا، فسوف يرون مشاكل لم يروها من قبل"، في إشارة إلى إمكانية تصعيد الموقف.

واشنطن تأمل في التوسط لاتفاق مع إيران

وأضاف أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق "عادل" يتيح لإيران إعادة بناء اقتصادها، مؤكدًا أن مثل هذا الاتفاق يجب أن يضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي.

وفي سياق متصل، دافع ترامب عن الخيار العسكري الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخرًا، معتبرًا أنه كان ضرورة لا بد منها، قائلاً: "لم يكن لدينا خيار آخر في إيران، كان علينا القيام بذلك".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ما وصفه بـ"نجاح" التحرك الأمريكي، مضيفًا: "لقد قمنا بعمل رائع، وسننهي الأمر، وسيكون الجميع سعداء".