أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي تطبيقًا للمادة (129) من قانون العمل، وبالاستناد إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد الإجازات الرسمية والأعياد التي يحصل فيها العاملون على أجر كامل، والذي نص على اعتبار يوم 25 أبريل من الإجازات الرسمية السنوية.

وأشار رداد إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، فإنه يستحق أجره المعتاد عن يوم العمل، بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتعويضهم عن العمل خلال الإجازات الرسمية. كما أوضح أنه يجوز منح العامل يومًا بديلًا كإجازة عوضًا عن هذا اليوم، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل لصاحب العمل.

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بضرورة تعميم أحكام الكتاب الدوري الصادر بشأن الإجازة على مواقع العمل المختلفة، والتنبيه على أصحاب المنشآت بتنفيذ القرار والتقيد بما ورد فيه.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.