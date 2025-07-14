انتحار جندي في معسكر للجيش شمال إسرائيل

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانتحار جندي في معسكر للجيش شمال إسرائيل وهو الجندي الثالث الذي ينتحر خلال 10 أيام.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال تعليقا على مقتل الجنود الثلاثة اليوم "هذا مساء صعب والشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الجنود الثلاثة من اللواء 401 قتلوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش غير قادر حاليا على تحديد السبب المؤكد لانفجار الدبابة ومقتل الجنود.

وتابع: "يتم حاليا فحص جميع الاحتمالات بما في ذلك تعرض الدبابة لقذيفة أو خلل تشغيلي داخلي".