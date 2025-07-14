مقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة في بريطانيا (فيديو)

وكالات

أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الاثنين، بمقتل 4 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بمطار لندن ساوثيند أمس الأحد.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن المطار لا يزال مغلقًا بعد الحادثة.

ويقع مطار "لندن ساوثيند" على بعد 56 كيلومترًا شرق العاصمة لندن، وتستخدمه شركة "إيزي جيت" للإقلاع إلى وجهات سياحية أوروبية.