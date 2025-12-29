إعلان

ترامب: حسمنا ثلاث قضايا خلال خمس دقائق من الاجتماع مع نتنياهو

كتب-عبدالله محمود:

09:45 م 29/12/2025

ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تمكن من حسم ثلاث قضايا مهمة خلال خمس دقائق من الاجتماع مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي على هامش لقائه مع رئيس حكومة الاحتلال:"أن نتنياهو قد يكون صعب المراس لكنه رجل قوي وإسرائيل لن تجد صديقا مثلي".

وكان بدأ اجتماع ثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووفقًا لـ"cnn" الأمريكية، ضم الوفد الأمريكي العديد من أعضاء مجلس وزراء الرئيس وبعض حلفائه الرئيسيين: رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

ترامب نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

