"ليس جيداً".. ترامب يعلق على استهداف أوكرانيا لمقر إقامة بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أبلغه في مكالمة صباح الاثنين بهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مقر إقامته، قائلاً:"إن هذه الخطوة ليست جيدة".

قال ترامب قبيل اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، "إنه لا يعجبني هذا ليس جيداً، ومن من الممكن أن يكون الادعاء كاذباً لكن الرئيس بوتين أخبرني هذا الصباح أنه قد حدث".

وصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها "مثمرة"، على الرغم من أنه قال إن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى حل للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا.

وأضاف: "لقد كانت محادثة مثمرة للغاية أعني، لدينا بعض القضايا الشائكة، كما تتخيلون. لدينا بعض القضايا التي نأمل أن نتمكن من حلها، وإذا تمكنا من حلها، فسوف يسود السلام".

وفي وقت سابق، أتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أوكرانيا بشن هجوما بـ91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في نوفغورود الليلة الماضية.

وأكد لاوفروف، أن كييف حاولت مهاجمة المقر الرئاسي وتم إسقاطها جميعا، مشيرًا إلى أن روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني.

وقال لاوفروف، إن موسكو لا تنوي الانسحاب من المفاوضات رغم هجوم القوات الأوكرانية على مقر إقامة بوتين.