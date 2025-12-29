"5 مواضيع على الطاولة".. بدء اجتماع ترامب ونتنياهو في فلوريدا

بدأ اجتماع ثنائي منذ قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشار ترامب قبيل اجتماع مع نتنياهو، اليوم الإثنين، أن هناك خمسة مواضيع رئيسية سيناقشها مع رئيس حكومة الاحتلال.

وقال الرئيس الأمريكي قبل أن يُطلب من الصحفيين المغادرة سريعاً: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بالفعل. عقدنا اجتماعاً دام حوالي خمس دقائق، وتمكّنا من حلّ ثلاث من الصعوبات".

ووفقًا لـ"cnn" الأمريكية، ضم الوفد الأمريكي العديد من أعضاء مجلس وزراء الرئيس وبعض حلفائه الرئيسيين: رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.