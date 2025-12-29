إعلان

"5 مواضيع على الطاولة".. بدء اجتماع ترامب ونتنياهو في فلوريدا

كتب-عبدالله محمود:

09:34 م 29/12/2025 تعديل في 09:35 م

اجتماع ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ اجتماع ثنائي منذ قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشار ترامب قبيل اجتماع مع نتنياهو، اليوم الإثنين، أن هناك خمسة مواضيع رئيسية سيناقشها مع رئيس حكومة الاحتلال.

وقال الرئيس الأمريكي قبل أن يُطلب من الصحفيين المغادرة سريعاً: "لقد أحرزنا تقدماً كبيراً بالفعل. عقدنا اجتماعاً دام حوالي خمس دقائق، وتمكّنا من حلّ ثلاث من الصعوبات".

ووفقًا لـ"cnn" الأمريكية، ضم الوفد الأمريكي العديد من أعضاء مجلس وزراء الرئيس وبعض حلفائه الرئيسيين: رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ونائب رئيس الموظفين دان سكافينو، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو فلوريدا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب هبوط الذهب محليًا وعالميًا خلال تعاملات اليوم؟
موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد التعادل مع أنجولا في كأس أمم أفريقيا
خسر 265 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بمصر يواصل هبوطه الدراماتيكي بالتعاملات المسائية
شهادة أم دولار وذهب وفضة وعقار.. من الرابح والخاسر الأكبر في 2025؟
بعد تعرضه لانتقادات.. علاء عبدالفتاح يعتذر لبريطانيا عن تغريدات قديمة ضد الصهيونية والبيض
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبرق ورعد