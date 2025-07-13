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مقتل وإصابة 42 شخصًا في هجوم للدعم السريع وسط السودان

05:07 م الأحد 13 يوليو 2025

قوات الدعم السريع السودانية

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(وكالات)

لقي 11 مدنيًا مصرعهم وأصيب 31 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في هجوم مسلح شنته قوات الدعم السريع واستهدف منطقة "شق النوم" بولاية شمال كردفان، وسط السودان، بحسب ما أفادت به "شبكة أطباء السودان" في بيان صدر اليوم الأحد.

وحمّلت الشبكة مسؤولية الهجوم لقوات الدعم السريع، ووصفت ما جرى بـ"الجريمة البشعة"، مشيرة إلى أن من بين الضحايا ثلاث أطفال وتسع نساء، بعضهن حوامل.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين"، مؤكدة ضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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هجوم مسلح قوات الدعم السريع الأمم المتحدة السودان
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