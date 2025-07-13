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هل أُصيب الرئيس الإيراني في الغارات الإسرائيلية السابقة؟

04:04 م الأحد 13 يوليه 2025

مسعود بزشكيان

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(وكالات)

كشفت وكالة أنباء"فارس" الإيرانية، عن نجاة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من محاولة اغتيال خلال الحرب التي اندلعت مع إسرائيل واستمرت 12 يومًا الشهر الماضي.

وبحسب الوكالة، فقد استهدفت طائرات إسرائيلية، يوم 16 يونيو، مبنى مجلس الأمن الوطني في طهران، بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع المواجهات بين إسرائيل وإيران.

وأسفر القصف عن انقطاع الكهرباء عن المبنى، فيما تمكن الحاضرون في اجتماع الأزمة داخل المقر من النجاة، رغم تعرض عدد منهم لإصابات، بينهم الرئيس بزشكيان الذي أصيب في ساقه، وفقًا للتقرير.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من تصريحات أدلى بها بزشكيان في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، تحدث فيها عن "تسريب استخباراتي محتمل" مكن إسرائيل من معرفة موقعه، ملمحًا إلى وجود خرق أمني ساهم في محاولة استهدافه.

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مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني إسرائيل الغارات الإسرائيلية
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