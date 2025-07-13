إسرائيل تتابع إرسال سفينة إيطالية لكسر حصار غزة

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المؤسسة الأمنية تتابع استعداد مؤيدين للفلسطينيين إرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة.

ومن جانبها، قالت عضو فريق السفينة "حنظلة" ماريا إلينا: "نبحر من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة. وإسرائيل لا تحاصر الناس فقط في غزة بل تقوم بقتلهم و إبادتهم".

وأكدت إلينا، أنهم سيواصلون العمل ضد إسرائيل حتى كسر الحصار عن غزة وتحرير فلسطين، مضيفةً "العنف الإسرائيلي ضدنا وعرقلتنا عبر القتل والاختطاف لن يردعنا عن محاولات كسر الحصار عن غزة".

واستنكرت إلينا من أن إسرائيل التي تُحاكم بارتكاب جرائم إبادة جماعية هي من تقرر متى تدخل المساعدات إلى غزة.

والأسبوع الماضي، أعلن تحالف أسطول الحرية أن سفينة جديدة تحمل اسم "حنظلة" ستنطلق يوم 13 يوليو من ميناء سيراكوزي في إيطاليا، ضمن مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

ويرسل تحالف أسطول الحرية سفينة جديدة إلى غزة على الرغم من الهجوم الذي تعرضت له سفينة "مادلين" التابعة له من قِبل قوات الاحتلال في يونيو الماضي.