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غزة تستعد لاستقبال 500 شاحنة مساعدات يوميًا بعد اتفاق أوروبي إسرائيلي

11:11 م السبت 12 يوليه 2025

شاحنات المساعدات

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وكالات
كشف مصدر، اليوم السبت، عن موافقة إسرائيلية على إدخال عشرات الشاحنات يومياً إلى قطاع غزة بدءً من منتصف الأسبوع الجاري ، وفق إعلام فلسطيني.

ونقلت وكالة "فلسطين الآن" عن المصدر قوله، إن الجانب المصري أبلغ قيادة حركة حماس، موافقة الاحتلال بالسماح بدخول 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة، عبر المعابر في القطاع، بما فيها معبر رفح البري.

وبحسب المصدر، فإن إدخال الشاحنات يأتي في ظل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال التي وقعت نهاية الأسبوع المنصرم، والتي سيتم العمل بها في قطاع غزة، في ظل الضغط الأوروبي على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصر، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

وفرضت إسرائيل منذ مارس الماضي، حصاراً مشددا على قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والأدوات الطبية ما أدى إلى مجاعة أسفرت عن ضحايا جلهم أطفال.

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