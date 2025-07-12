دبلوماسي إيراني يكشف عن تطورات في العلاقات مع مصر

طهران - (د ب أ)

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة محمد حسين سلطاني فرد، إن الجمود في العلاقات بين البلدين انكسر بعد سنوات من الصعود والهبوط في العلاقات المعقدة بين الجانبين.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، بأن سلطاني فرد، كتب على حسابه بمنصة إكس للتواصل، اليوم السبت، "إن البلدين باتا يتبادلان الحوار والتشاور دون قيود، وأضاف "تتجلى القواسم والمصالح المشتركة وتزداد أهمية من أي وقت مضى".

وأعرب الدبلوماسي الإيراني، عن تطلعه لتبادل السياح بين البلدين واتخاذ الخطوات النهائية في هذا الشأن قريبا، مشيرا إلى امتلاك الدولتين تاريخا وحضارتين عظيمتين.

وفي يونيو الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، القاهرة للمرة الثانية خلال عدة أشهر بعد زيارة أولى في أكتوبر 2024.

وخلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للوزير الإيراني، في يونيو الماضي، "أكد الجانبان أهمية استمرار المسار الحالي لاستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وأجرى وزيرا خارجية مصر وإيران مشاورات سياسية خلال زيارة الأخير للقاهرة، وبحثا العديد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر.