نتنياهو: توصلت لاتفاق مع ترامب بشأن مستقبل غزة

وكالات

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وجود اتفاق غير معلن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتعلق بقطاع غزة وما بعد الحرب.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية: "ما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس ترامب سيكشف عنه في الوقت المناسب".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أنهى زيارته إلى واشنطن، التي عبر خلالها عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.

وقال نتنياهو لـ"نيوزماكس": "نأمل التوصل إلى صفقة خلال أيام. لا يزال لدينا نحو 50 من الأسرى 20 منهم نعلم أنهم أحياء، وقرابة 30 يعتقد أنهم فارقوا الحياة. أريد استعادة الجميع".

وأضاف أن هناك الآن اتفاقا يقضي بأن تطلق حماس سراح 10 أسرى مبدئيا وتسليم حوالي نصف الجثث، وشدد نتنياهو على التزامه باستعادة جميع الأسرى المتبقين، الأحياء والموتى.

وتابع: "آمل أن نتمكن من إتمام ذلك في غضون أيام قليلة".

والأحد انطلقت في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى اتفاق، يستند إلى مسودة مدعومة من الولايات المتحدة تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.