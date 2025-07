وكالات

نشر البيت الأبيض، يوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجسّدًا في هيئة البطل الخارق "سوبرمان".

وأُرفقت الصورة، التي تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتعليقات تصف رئاسة ترامب بأنها: "رمز للأمل، الحقيقة، العدالة... على الطريقة الأمريكية، سوبرمان ترامب"، إلى جانب صورة للعلم الأمريكي.

وقد حققت الصورة مئات الآلاف من المشاهدات وآلاف التعليقات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

THE SYMBOL OF HOPE.



TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY.



SUPERMAN TRUMP. 🇺🇸 pic.twitter.com/fwFWeYonAq