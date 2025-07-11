وكالات

أعلنت الشركة المالكة لسفينة الشحن "إيترنيتي سي" التي أغرقتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مساء الخميس، عن إنقاذ 10 أشخاص من طاقم السفينة، فيما لا تزال 10 آخرون في عداد المفقودين، وسط مخاوف على سلامتهم.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي "أسبيدس" المكلفة بتأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، إنه خلال ليلة 9 إلى 10 يوليو تم إنقاذ ثلاثة أفراد إضافيين من طاقم السفينة يحملون الجنسية الفلبينية، بالإضافة إلى شخص من فريق الأمن البحري يحمل الجنسية اليونانية، ليصل بذلك عدد الناجين إلى عشرة.

وكان على متن السفينة 25 شخصًا من أفراد الطاقم وأفراد الأمن البحري. ولم يتضح بعد مصير باقي الأشخاص الذين لم يُعلن عن إنقاذهم حتى الآن.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت الأربعاء مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف السفينة "إيترنيتي سي" في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، مؤكدة أن الهجوم تم باستخدام زورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، ما أدى إلى إغراق السفينة بشكل كامل. وأوضحت الجماعة أنها قامت بإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وقدمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم إلى مكان آمن.

وأفادت تقارير أن ثلاثة من أفراد الطاقم لقوا حتفهم في الهجوم، وهم كبير المهندسين وأحد العاملين في غرفة المحركات بالإضافة إلى متدرب، فيما أصيب اثنان على الأقل، من بينهم كهربائي روسي فقد ساقه.

يأتي هذا الهجوم في إطار تصعيد جديد من قبل الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث تبنوا أيضاً هجومًا سابقًا على سفينة "ماجيك سيز" التي غرقت قبالة سواحل جنوب غرب اليمن، وتم إنقاذ طاقمها.