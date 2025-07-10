هجوم بالسكاكين.. مشاهد لحادث طعن إسرائيليين عند مفترق غوش عتصيون (صور وفيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظات الهجوم الذي وقع عند مفترق غوش عتصيون قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد أشخاصاً ملقين أسفل سيارة وهم مصابون بطعنات، إلى جانب انتشار قوات الاحتلال التي باشرت تمشيط المكان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تحقيقات أولية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم الذي تضمن إطلاق نار وطعن بالسكاكين، دون الكشف عن هويتهما حتى الآن.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم، فيما أعلنت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر طبي، مقتل حارس أمن إسرائيلي، موضحة أنه جندي احتياط.

• فلسطينيان تسللوا إلى مستوطنة غوش عتصيون قاما بالترجل من سيارة وسحبا سلاح حارس أمن بعد طعنه بسكين وقتلة و تسببوا في بعض الاصابات اثناء اشتباكهم مع قوات الجيش وجرى تبادل لإطلاق النار قبل أن يتم تحييدهما. pic.twitter.com/tziDSxkvPl — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) July 10, 2025

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة، وأن قواتها تواصل عمليات التمشيط في المنطقة بحثاً عن مشتبهين آخرين، وسط تقارير عن مقتل المهاجمين الاثنين.