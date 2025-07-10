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هجوم بالسكاكين.. مشاهد لحادث طعن إسرائيليين عند مفترق غوش عتصيون (صور وفيديو)

04:48 م الخميس 10 يوليو 2025
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وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظات الهجوم الذي وقع عند مفترق غوش عتصيون قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأظهرت المشاهد أشخاصاً ملقين أسفل سيارة وهم مصابون بطعنات، إلى جانب انتشار قوات الاحتلال التي باشرت تمشيط المكان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تحقيقات أولية تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم الذي تضمن إطلاق نار وطعن بالسكاكين، دون الكشف عن هويتهما حتى الآن.

وأغلق الجيش الإسرائيلي مداخل مدينتي الخليل وبيت لحم، فيما أعلنت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر طبي، مقتل حارس أمن إسرائيلي، موضحة أنه جندي احتياط.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة، وأن قواتها تواصل عمليات التمشيط في المنطقة بحثاً عن مشتبهين آخرين، وسط تقارير عن مقتل المهاجمين الاثنين.

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حادث طعن إسرائيليين هجوم بالسكاكين مواقع التواصل الاجتماعي مدينة الخليل
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