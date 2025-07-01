إصابة شخص في سقوط 3 مقذوفات على مطار كركوك الدولي بالعراق



وكالات

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي في العراق، فجر اليوم الثلاثاء، إصابة شخص نتيجة سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر على الجانبين العسكري والمدني للمطار.

أكدت إدارة مطار كركوك الدولي في بيان، أن الحادث لن يؤثر على جدول الرحلات، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت إدارة المطار في البيان: "في الساعة 11:30 مساء الاثنين سقطت ثلاث مقذوفات مجهولة المصدر اثنتان منها سقطت في الجانب العسكري وواحدة سقطت في الجانب المدني".

وأضافت أن إحدى المقذوفات تسببت بحريق في الحشائش القريبة من البوابة المحاذية للجانب العسكري.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي، موضحة أن شخصا أصيب في الهجوم بجروح خفيفة، بحسب روسيا اليوم.

كما بينت أنه لا توجد أضرار في المدرج وأن جميع مرافق المطار لم تتأثر.

ولفتت في بيانها إلى أن قيادة عمليات كركوك والقطعات المتواجدة استجابت سريعا وانتشرت في محيط المطار، مؤكدة أنه لا يوجد أي تهديد ولن يؤثر الحادث على جدول الرحلات.