بلير يعرب عن فخره بتعيينه ضمن "مجلس السلام في غزة"

كتب : مصراوي

03:15 م 17/01/2026

توني بلير

وكالات
أعرب توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق، عن فخره الكبير إزاء تعيينه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "مجلس السلام بغزة"، قائلًا، إنه لفخر كبير أن أتولى الإشراف على إعادة إعمار القطاع والانتقال إلى إدارة جديدة".

وتقدم بلير خلال تصريحات له اليوم السبت، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي على قيادته الحكيمة في تأسيس مجلس السلام في قطاع غزة، إذ أضاف "لقد كان من دواعي سروري العمل مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للولايات المتحدة بالشرق الأوسط وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي وفريقهما المتميز"، وفقًا لما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
ولفت رئيس وزراء بريطانيا السابق، إلى أن خطة ترامب لإحلال السلام في غزة هي إنجاز استثنائي تستحق الإشادة، مشددًا على أن تنفيذها سيتطلب مجهودات كبيرة وتوجيهات من الرئيس الأمريكي.
كما أكد حرصه على التعاون مع جميع أفراد مجلس السلام في القطاع من أجل الوصول إلى نتائج كبيرة وتحقيق السلام والتنمية.

