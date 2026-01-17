إعلان

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصا

كتب : مصراوي

03:34 م 17/01/2026

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصا

جاكرتا- (د ب أ)

ذكر مسؤولون أن فرق البحث مشطت اليوم السبت منطقة وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية، بعدما فقدت طائرة تقل 11 شخصا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من المركز الإقليمي ماكاسار.

وقالت وزارة النقل إن الطائرة وهي من طراز (إيه.تي.آر 42-500) ذات المحرك التوربيني التي تشغلها شركة النقل الجوي الإندونيسية، كانت متجهة من يوجياكارتا بجزيرة جاوة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار عندما انقطع الاتصال فجأة.

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخص مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية شركة النقل الجوي الإندونيسية المركز الإقليمي ماكاسار

