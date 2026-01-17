بريطانيا تصدر تحذير سفر لـ16 دولة بالشرق الأوسط

وكالات

أصدرّت الحكومة البريطانية تحذيراً للمواطنين بعدم السفر إلى الشرق الأوسط نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية المواطنين البريطانيين، من ضرورة توخي الحذر عند السفر إلى عدد من الوجهات السياحية، بما في ذلك قبرص ومصر ودبي، مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي صباح الخميس، أغلقت إيران فجأة مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية لمدة حوالي أربع ساعات دون أي تحذير مسبق. وأُزيل هذا الإشعار قبل الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وفقاً لخدمة تتبع الرحلات Flightradar24.

وجاء هذا التحذير بعد أن كان الرئيس دونالد ترامب يدرس كيفية الرد على الاضطرابات في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقالت وزارة الخارجية في التنبيه الصادر الخميس الماضي: "هناك خطر متزايد من التوتر الإقليمي.

“أي تصعيد قد يؤدي إلى تعطيل السفر وتداعيات غير متوقعة أخرى. ويجب على المواطنين البريطانيين اتخاذ الاحتياطات المناسبة مع مراعاة ظروفهم الفردية.”

وفي يوم الأربعاء، أغلقت المملكة المتحدة مؤقتاً سفارتها في طهران، وأعلنت أنها ستعمل الآن عن بُعد.

وأفادت التقارير بمقتل أكثر من 2,000 شخص خلال الاحتجاجات في إيران.