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العثور على مسيّرتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

02:38 م الإثنين 09 يونيو 2025

الجيش اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين العثور على مسيّرتين إسرائيليتين في حولا وبيت ليف في جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي أمس الأحد في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل".

وأضافت أن "دوريات من الجيش عملت على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".

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