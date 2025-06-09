العثور على مسيّرتين إسرائيليتين في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين العثور على مسيّرتين إسرائيليتين في حولا وبيت ليف في جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: "سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي أمس الأحد في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل".

وأضافت أن "دوريات من الجيش عملت على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".