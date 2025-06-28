إيران: نحقق في احتمال تورط أذربيجان بالهجوم الإسرائيلي علينا

وكالات

قال السفير الإيراني لدى أرمينيا مهدي سبحاني، إن طهران تحقق في ما إذا كانت مسيرات إسرائيلية قد انطلقت من أذربيجان لمهاجمة إيران خلال الصراع الأخير في حرب الاثني عشر يوما.وأشار سبحاني، إلى أن طهران لا تؤكد بعض المعلومات التي تناولتها تقارير إعلامية، مؤكدا أنه بعد توشيح الملابسات ستقرر طهران ردها على هذه المسألة.

وأوضح سبحاني، أنه في حال ثبت استخدام المسيرات الإسرائيلية للأراضي أو المجال الجوي الأذربيجاني "فسيعتبر ذلك انتهاكا خطيرا"؛ إذ لا تسمح إيران باستخدام أراضيها لمثل هذه الأغراض.

وأشار السفير الإيراني، إلى أنه إذا كانت أذربيجان قد سمحت باستخدام أراضيها لهذا الغرض، فعليها تقديم توضيح يتماشى مع القانون الدولي، لافتا إلى أن إيران تتوقع من الحكومة الأذربيجانية بيانا رسميا في حال تأكد استخدام أراضيها.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في أرمينيا، أكد أن طهران طالبت باكو بإجراء تحقيق معمق حول إمكانية استخدام طائرات مسيرة وطائرات صغيرة إسرائيلية للمجال الجوي الإيراني عبر الأجواء الأذربيجانية، والتأكد من صحة هذه التقارير التي نوقشت خلال مكالمة هاتفية أخيرة بين الرئيسين بزشكيان وعلييف، موضحا أن رد إيران سيتوقف بشكل كبير على نتائج هذا التحقيق.

وفي معرض حديثه عن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، أكد سبحاني أن باكو أبلغت طهران بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران، لكنه شدد على صعوبة التنبؤ بتصرفات إسرائيل، قائلا: "من المعروف أن الكيان الإسرائيلي لا يتقيد بالقوانين أو الأنظمة الدولية، وقد يكون استغل هذا الوضع.. ومع ذلك، نحتاج إلى معلومات دقيقة قبل اتخاذ أي موقف".