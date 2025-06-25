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ترامب: اجتماعي مع زيلنسكي كان وديا وعلى بوتين إنهاء الحرب

06:19 م الأربعاء 25 يونيو 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لقاءه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كان "ودياً إلى أبعد الحدود"، مشيراً إلى أن الطرفين يتشاركان الرغبة في إنهاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وأوضح ترامب خلال كلمته في قمة حلف الناتو بهولندا، أن زيلينسكي يقود حربه بشجاعة، واصفاً إياها بـ"الحرب الصعبة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن إنهاء حرب أوكرانيا أصعب مما يتصوره الناس، خاصة في ظل تعقيد الموقف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: "بوتين صعب، وكان لدينا بعض المشاكل مع زيلينسكي".

كما دعا ترامب الرئيس الروسي إلى وقف الحرب، قائلاً: "على بوتين إنهاء الحرب في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن كييف بحاجة إلى منظومات دفاع جوي من نوع باتريوت، وأضاف: "سنرى ما إذا كان بإمكاننا توفيرها".

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