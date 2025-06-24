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ترامب بعد خرق وقف النار: لم يعجبني العدوان الإسرائيلي

02:12 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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(وكالات)

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاءـ على التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، قائلًا إن "الجانبين انتهكا اتفاق وقف إطلاق النار"، الذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سريانه رسميًا صباح اليوم.

وقال ترامب: "لم يُعجبني أن تهاجم إسرائيل بهذا الشكل العدواني بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مواقع في العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، بعد إعلانه دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، والذي زعمت إسرائيل بعده أن إيران خرقت الاتفاق بإطلاق دفعة من الصواريخ وهو ما نفته طهران.

في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب ستهاجم بكل قوة بعد خرق اتفاق وقف النار المزعوم.

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دونالد ترامب إيران وإسرائيل العاصمة الإيرانية طهران العدوان الإسرائيلي وقف اطلاق النار
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