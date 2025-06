اللحظات الأخيرة بين إسرائيل وإيران قبل وقف إطلاق النار (صور-فيديو)

كتبت- سهر عبد الرحيم:

بعد 12 يومًا من تبادل العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء القتال، ووافقت تل أبيب وطهران على وقف إطلاق النار ليبدأ سريانه صباح اليوم الثلاثاء.

ولكن بعد إعلان وقف إطلاق النار وقبل وقت قصير من دخوله حيز النفاذ، أطلقت إيران 6 موجات من الصواريخ استهدفت مناطق عدة في إسرائيل.

وأسفرت موجة الصواريخ الأخيرة التي أطلقتها إيران، قبل الساعة الرابعة فجرًا، عن مقتل 4 إسرائيليين في بئر السبع، بحسب ما قاله الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء". كما ألحقت الصواريخ أضرارًا بثلاثة مبانٍ في المدينة.

وأفاد مستشفى سوروكا الإسرائيلي، في بيان، باستقباله 10 مصابين، 2 منهم في حالة متوسطة، بعد استهداف بئر السبع جنوبي إسرائيل.

🇮🇷🇮🇱 Iran launched 6 waves, 12 missiles in total, only one hitting its target. 8 Israelis were killed and 30 injured pic.twitter.com/KX0sbVBnan — Asia today x (@kapasiyagourav2) June 24, 2025

وجراء الهجوم الإيراني، أصدرت إسرائيل 6 تنبيهات تحذر من موجات منفصلة من الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، وطُلِب من السكان الفرار للملاجئ.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن بعض الأشخاص أُصيبوا حتى وهم داخل غرف آمنة في منازلهم، والتي من المفترض أن تتحمل الصواريخ والشظايا ولكن ليس الضربات المباشرة من الصواريخ الباليستية.

وأجبرت الهجمات الإيرانية إسرائيل على إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الطارئة لعدة ساعات، وفق ما قالته هيئة المطارات الإسرائيلية. واضطرت بعض الطائرات للتحليق فوق البحر الأبيض المتوسط.

Reported 6 waves of ballistic missiles coming from Iran towards Israel this morning, alerts pinging on everyone’s phones as we took shelter in the bunkers. 🚨 pic.twitter.com/KdVziuMWJG — Joshua Masters🎥 (@joshuamasters_) June 24, 2025

وقبل وقتٍ قصير من الضربات الإيرانية، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع في جميع أنحاء إيران قبل الفجر.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء إنه دمر منصات صواريخ إيرانية، واستهدف مختبرات نووية ومقرات للحرس الثوري، في هجومه الأخير.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية 12 نقطة مختلفة داخل العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما قاله محافظ طهران، موضحًا أن معظم الضربات طالت مناطق سكنية أو منشآت تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وقال محافظ طهران، إن السلطات المحلية تحقق في الأمر لكنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع اغتيالات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".

ووفق وكالة "رويترز"، فإن ترامب، عندما أعلن أمس الاثنين، وقف إطلاق النار الكامل لإنهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا، بدا وكأنه يشير إلى أن إسرائيل وإيران سيكون لديهما الوقت لإكمال المهام التي كانت جارية، وعند هذه النقطة سيبدأ وقف إطلاق النار في عملية على مراحل.

Iran launched 6 waves this morning, 12 missiles in total, 8 Israelis were killed and 30 injured. pic.twitter.com/2nPZgBhltt — ރ Zee (@ZIYADLOGOS) June 24, 2025

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق نار ثنائي مع إيران بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر نتنياهو، أنه أبلغ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن إسرائيل حققت جميع أهدافها الحربية في العملية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، بما في ذلك إزالة تهديد برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، وفق زعمه.

وأضاف نتنياهو، أن إسرائيل ألحقت أضرارًا بالقيادة العسكرية الإيرانية وعدة مواقع حكومية، وفرضت سيطرتها على أجواء طهران، بحسب ادعائه. وأكد أن "إسرائيل سترد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".

وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إنه إذا أوقفت إسرائيل "عدوانها غير القانوني" على بلاده في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت طهران، فإن الأخيرة ليس لديها نية لمواصلة ردها بعد ذلك.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس"، أن "القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيتخذ في وقت لاحق".

بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بدخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش).

ولكن بعد ساعتين ونصف من بدء وقف إطلاق النار، قالت إسرائيل إنها رصدت صواريخ تم إطلاقها من إيران.