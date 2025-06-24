قتلى ودمار واسع في إسرائيل بعد 6 موجات صاروخية إيرانية- صور

كتب- محمود الطوخي:

رغم حلول توقيت وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق موجة سادسة من الصواريخ الإيرانية.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق إسرائيلية واسعة بما في ذلك حيفا ومناطق في شمال إسرائيل. مؤكدة سماع دوي انفجارات في جنوب إسرائيل.

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء، بدأت إيران سلسلة قصف عبر 6 موجات صاروخية استهدفت مناطق متفرقة في إسرائيل.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود الحمراء"، مقتل 3 أشخاص في مبنى مكون من 7 طوابق أصابه صاروخ إيراني بشكل مباشر في بئر السبع جنوبي إسرائيل، بالإضافة إلى إصابة واحدة بحالة متوسطة و6 إصابات بحالة طفيفة، فيما تضررت عدّة مبان محيطة.

لاحقا، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بيان، استقبال استقبلنا 10 مصابين 2 منهم بحالة متوسطة والباقون في حالة طفيفة بعد استهداف بئر السبع جنوبي البلاد.

كذلك، أعاق القصف الصاروخي الإيراني حركة الملاحة الجوية في إسرائيل، ما دفع السلطات إلى تمديد إغلاق المجال الجوي حتى الساعة السابعة مساء الثلاثاء، في وقت ما أجبر عددا من الطائرات على التحليق في الجو لمدة ساعة كاملة بعدما لم تحصل على إذن بالهبوط، وفق القناة 12 العبرية.

وكشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن مدينة حيفا وقاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية كانتا من بين المواقع التي استهدفتها صواريخ إيران صباح اليوم.

وبعد دقائق قليلة من انتهاء الموجة الصاروخية السادسة، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر "تروث سوشيال" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مساء الاثنين.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال" "تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تنتهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة سيتم اعتبار الحرب منتهية!".

وأوضح ترامب: "رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة الثانية عشرة، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة الرابعة والعشرين، سيحيي العالم رسميًا نهاية حرب الـ 12 يومًا. خلال كل وقف لإطلاق النار، سيبقى الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على افتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن نسميه (حرب الـ 12 يومًا)".

وتابع ترامب: " هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل ذلك، ولن تفعل ذلك أبدًا! بارك الله في إسرائيل، بارك الله في إيران، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم".