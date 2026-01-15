إعلان

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة

كتب : عمرو صالح

02:41 م 15/01/2026 تعديل في 02:55 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمرو موسى (5)
  • عرض 8 صورة
    ندوة فكرية
  • عرض 8 صورة
    عمرو موسى (2)
  • عرض 8 صورة
    ندوة فكرية
  • عرض 8 صورة
    ندوة فكرية
  • عرض 8 صورة
    ندوة فكرية
  • عرض 8 صورة
    ندوة فكرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، من خطورة التطورات المتسارعة في الإقليم، مؤكدًا أن ما يجري ليس شأنًا هامشيًا، بل تهديد استراتيجي مباشر للأمن العربي.

وأشار "موسى"، خلال كلمته في ندوة فكرية نظمتها مؤسسة كيميت – بطرس غالي للسلام إلى أن اقتراب إسرائيل من باب المندب يمثل تطورًا بالغ الخطورة على أمن البحر الأحمر، مذكّرًا بأن مصر سبق أن اتخذت قرارًا استراتيجيًا بإغلاق هذا الممر الحيوي خلال حرب أكتوبر 1973، لما له من تأثير مباشر على موازين الأمن الإقليمي.

وشدد موسى، على أن الاكتفاء بإصدار بيانات تحذيرية لم يعد كافيًا، معتبرًا أن ما يحدث هو "جرس إنذار" لكل من مصر والسعودية، في ظل حالة الاضطراب الممتدة من السودان إلى إثيوبيا والقرن الأفريقي، والتي تعكس مسارًا مقلقًا لا يتوافق مع المصالح العربية ولا مع متطلبات الاستقرار الإقليمي.

واختتم موسى، حديثه مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركًا عربيًا واعيًا، ورؤية استراتيجية شاملة، وتنسيقًا فعليًا في مواجهة التحديات المتشابكة التي تهدد أمن المنطقة بأسرها.

اقرأ أيضاً:

يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية.. مدبولي يشهد بدء تشغيل محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات

شديد البرودة وشبورة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على "نوبل": أمانة العلم تفوق أي جائزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو موسى مصر السعودية الأمن العربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
علاقات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
مدارس

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
أخبار المحافظات

بالصور- تعطّل الحركة المرورية ببنها بعد اصطدام سيارة نقل بعامود إنارة
ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
شئون عربية و دولية

ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات