حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية

أعلنت حركة حماس، الخميس، "جهوزيتها" الكاملة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى اللجنة الفلسطينية الانتقالية المؤقتة وتسهيل مهمتها، مرحبة في بيان رسمي بتشكيل اللجنة كخطوة "في الاتجاه الصحيح" لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة للحرب.

واعتبرت الحركة أن هذه الخطوة ضرورية لحلحلة الأزمة الإنسانية الكارثية والتهيئة لإعادة الإعمار، مشددة على أهمية أن تكون نقطة انطلاق لمسار سياسي يبدأ بإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام، وصولا لتحويل اللجنة المؤقتة إلى "حكومة وحدة وطنية" تواجه سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية لشطب القضية الفلسطينية.

وألقت الحركة بالكرة في ملعب الوسطاء والضامن الأمريكي والمجتمع الدولي لتمكين اللجنة من عملها ومواجهة مخططات التعطيل الإسرائيلية، مؤكدة أن النضال السياسي الموحد لإقامة دولة مستقلة هو "واجب الوقت".

يأتي هذا الموقف عقب إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، نيابة عن الرئيس دونالد ترمب، إطلاق "المرحلة الثانية" (نزع السلاح، حكومة تكنوقراط، إعادة إعمار)، وإعلان دول الوساطة مصر وقطر وتركيا تكليف علي عبد الحميد شعث برئاسة اللجنة التي ستدير القطاع.