إعلان

سويسرا.. هيئة المنافسة تحقق مع شركة مايكروسوفت بسبب "التسعير"

كتب : مصراوي

02:40 م 15/01/2026

سويسرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنيف - (د ب أ)

تحقق هيئة المنافسة السويسرية مع شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت.

وقالت أمانة الهيئة اليوم الخميس، إن التحقيق يتعلق بالتسعير.

وأضافت "ويمكن أن تشير زيادات الأسعار الكثيرة التي لوحظت مؤخرا إلى قيود غير قانونية على المنافسة".

وأبلغ المستهلكون عن زيادات هائلة في أسعار التراخيص لمنتجات مايكروسوفت خاصة لبرنامج "مايكروسوفت 365" الذي تستخدمه الكثير من الشركات والإدارات والمؤسسات.

وقالت الهيئة إن التحقيق الأولي الذي فُتح الآن سوف يوضح ما إذا كان تم انتهاك "قانون كارتل" السويسري. ولا يمنع القانون تثبيت الأسعار بين الشركات فحسب، ولكن أيضا سوء استغلال المكانة المهيمنة أو القوية نسبيا في السوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سويسرا هيئة المنافسة شركة مايكروسوفت التسعير

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
زووم

ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
شئون عربية و دولية

ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات