سويسرا.. هيئة المنافسة تحقق مع شركة مايكروسوفت بسبب "التسعير"

جنيف - (د ب أ)

تحقق هيئة المنافسة السويسرية مع شركة التكنولوجيا الأمريكية مايكروسوفت.

وقالت أمانة الهيئة اليوم الخميس، إن التحقيق يتعلق بالتسعير.

وأضافت "ويمكن أن تشير زيادات الأسعار الكثيرة التي لوحظت مؤخرا إلى قيود غير قانونية على المنافسة".

وأبلغ المستهلكون عن زيادات هائلة في أسعار التراخيص لمنتجات مايكروسوفت خاصة لبرنامج "مايكروسوفت 365" الذي تستخدمه الكثير من الشركات والإدارات والمؤسسات.

وقالت الهيئة إن التحقيق الأولي الذي فُتح الآن سوف يوضح ما إذا كان تم انتهاك "قانون كارتل" السويسري. ولا يمنع القانون تثبيت الأسعار بين الشركات فحسب، ولكن أيضا سوء استغلال المكانة المهيمنة أو القوية نسبيا في السوق.