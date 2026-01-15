قسد تغلق المعابر مع مناطق الحكومة السورية في الطبقة والرقة ودير الزور

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إغلاق جميع المعابر مع مناطق الحكومة السورية في الطبقة والرقة ودير الزور حتى إشعار آخر.

وأشارت قسد في بيان، الخميس، إلى أنها استثنت من إغلاق المعابر مع مناطق الحكومة السورية المنظمات الإنسانية المعتمدة والحالات الإنسانية الطارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش دمر مقر العمليات التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معمل السكر قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي.

وذكرت "الإخبارية السورية"، الخميس، أن الجهات المختصة افتتحت 3 مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، استعدادا لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة.

وأوضحت القناة الرسمية السورية، أن المدينة ستشهد "عمليات عسكرية دقيقة" للجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة إلى أن مراكز الإيواء توزعت في "جامع الفتح" و"مركز الصناعة" و"مركز الشرعية" لتوفير أماكن آمنة وخدمات أساسية للمدنيين خلال فترة العمليات المرتقبة.