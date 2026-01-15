إعلان

قسد تغلق المعابر مع مناطق الحكومة السورية في الطبقة والرقة ودير الزور

كتب : محمود الطوخي

02:39 م 15/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إغلاق جميع المعابر مع مناطق الحكومة السورية في الطبقة والرقة ودير الزور حتى إشعار آخر.

وأشارت قسد في بيان، الخميس، إلى أنها استثنت من إغلاق المعابر مع مناطق الحكومة السورية المنظمات الإنسانية المعتمدة والحالات الإنسانية الطارئة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش دمر مقر العمليات التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في معمل السكر قرب مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي.

وذكرت "الإخبارية السورية"، الخميس، أن الجهات المختصة افتتحت 3 مراكز إيواء في مدينة منبج شرق حلب، استعدادا لاستقبال الأهالي القادمين عبر الممر الإنساني من مناطق دير حافر ومسكنة.

وأوضحت القناة الرسمية السورية، أن المدينة ستشهد "عمليات عسكرية دقيقة" للجيش السوري ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرة إلى أن مراكز الإيواء توزعت في "جامع الفتح" و"مركز الصناعة" و"مركز الشرعية" لتوفير أماكن آمنة وخدمات أساسية للمدنيين خلال فترة العمليات المرتقبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات سوريا الديمقراطية الحكومة السورية دير الزور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
مدارس

الرئيس السيسي يوجه بإدخال مادة البرمجيات لـ750 ألف طالب بالمناهج اليابانية
أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
زووم

أحمد السقا يتحدث عن طفولته في "فضفضت أوي": "في المدرسة كنت بنضرب بس"
عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

عودة الموظفين.. ماس كهربائي بالبوفيه وراء حريق سنترال المنشية بالإسكندرية
"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
أخبار المحافظات

"نوال" دست السم لابنها وعلقته في "جنش" الغرفة.. والمحكمة تعاقبها
"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال
رياضة محلية

"علامة الرشوة".. كاف يتحرك ضد مروان عطية بعد الخسارة من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات