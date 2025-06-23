وكالات

قال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق دخلت حالة الإنذار بسبب التهديدات باستهدافها.

كانت القوات المسلحة الإيرانية، شنت مساء الإثنين، عملية عسكرية ضد الولايات المتحدة تحت اسم "بشائر الفتح"، بمشاركة الحرس الثوري والجيش الإيراني، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الهجمات استهدفت قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، في أول رد مباشر من طهران على الضربة الأمريكية التي طالت ثلاث منشآت نووية داخل الأراضي الإيرانية فجر الأحد الماضي.

ويأتي هذا التصعيد بعدما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصادر استخباراتية تحذيرًا من "تهديد وشيك" بشن إيران هجومًا على قاعدة العديد الجوية في قطر، باستخدام صواريخ كروز قصيرة أو متوسطة المدى، أو طائرات مسيّرة هجومية تطلق في شكل أسراب.