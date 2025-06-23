الكويت تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالعاصمة السورية

الكويت - (د ب أ)

استنكرت الكويت الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق وتسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الاثنين، موقف الكويت الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بالعاصمة دمشق إلى 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين.