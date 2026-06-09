فاجأت النجمة العالمية كاتي بيري الجميع وأعلنت بشكل رسمي ارتباطها برئيس وزراء كندا السابق جاستن ترودو، وذلك أثناء حضورهما معا فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي المقام بمدينة نيويورك الأمريكية.

كاتي بيري في أول ظهور رسمي مع جاستن ترودو

وظهر الثنائي معا على الريد كاربت في أول ظهور رسمي لهما بعد العديد من التكهنات خلال الفترة الماضية بوجود علاقة رومانسية بينهما بعد ظهورهما معا بالعديد من الأماكن العامة، إلا أن أعلنا ارتباطهما بشكل رسمي خلال فعاليات مهرجان تريبيكا.

وقامت كاتي بيري بمداعبة حبيبها جاستن ترودو وجمعتهما العديد من اللقطات الرومانسية على الريد كاربت، والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية، لتتصدر كاتي بيري التريند خلال ساعات.

كاتي بيري تشارك في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026

وأعلنت كاتي بيري عن مشاركتها بالغناء في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، ونشرت صورة للملصق الدعائي للحدث المرتقب عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "سأشارك في حفل افتتاح كأس العالم في لوس أنجلوس في 12 يونيو".

آخر أغاني كاتي بيري

وطرحت كاتي مؤخرا أغنية بعنوان "The One That Got Away" عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهدات الأغنية حاجز الـ 5 مليون مشاهدة خلال شهر.

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