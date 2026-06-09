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محافظ أسيوط يحيل مدير وحدة عرب المدابغ و3 من الطاقم الطبي للتحقيق

كتب : محمود عجمي

12:58 م 09/06/2026

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

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أحال اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، مدير الوحدة الصحية بعرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، و3 من أعضاء الأطقم الطبية والتمريض بالوحدة، إلى التحقيق، عقب رصد عدم تواجدهم بمقار عملهم خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولة ضمن المتابعات الميدانية المستمرة التي ينفذها محافظ أسيوط لمراقبة سير العمل في القطاعات الخدمية والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين. وأسفرت الجولة عن رصد غياب عدد من العاملين خلال ساعات العمل الرسمية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين وإحالتهم للتحقيق.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل متابعة المنشآت الصحية والخدمية بشكل دوري، ولن تسمح بأي تقصير قد يؤثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المحددة، وضمان التواجد المستمر للأطقم الطبية والتمريضية لتقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

ووجه اللواء محمد علوان بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة داخل الوحدة الصحية بعرب المدابغ، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة على مختلف القطاعات الخدمية لمتابعة الأداء ميدانيًا، والعمل على تحسين جودة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

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أسيوط النظافة الصحة

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