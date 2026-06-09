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ترامب يرشح محاميه السابق لمنصب وزير العدل في الولايات المتحدة

كتب : محمد جعفر

01:12 م 09/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رشّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً محاميه الشخصي السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية في واشنطن، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

بلانش ومقترح إنشاء صندوق لتعويض "تسييس العدالة"

وبحسب البيت الأبيض، فإن ترامب قدّم ترشيح بلانش إلى مجلس الشيوخ، بعد أن شغل الأخير منصب وزير العدل بالإنابة منذ أبريل، في إطار توجه لإعادة تشكيل قيادة الجهاز القضائي الأعلى في البلاد.

وأثار بلانش موجة من الانتقادات بعد مشاركته في مقترح لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض ما وصفته إدارة ترامب بتسييس العدالة، قبل أن يتم التراجع عن المشروع لاحقاً تحت ضغط سياسي وتشريعي واسع.

انتقادات ديمقراطية وموقف منقسم

ومن جانبها، تصف المعارضة الديمقراطية المشروع بأنه محاولة لإنشاء "صندوق أسود" لصالح أنصار ترامب، بمن فيهم مدانون في أحداث الكابيتول، ما زاد من حدة الجدل حول ترشيح بلانش للمنصب.

وبحسب رويترز، فمن المتوقع أن يواجه المرشح جلسة استماع صعبة في مجلس الشيوخ، في ظل انقسام سياسي واضح، وعدم وجود إجماع كامل حتى داخل الحزب الجمهوري، ما يجعل مصير الترشيح غير محسوم حتى الآن.

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دونالد ترامب تود بلانش وزارة العدل الأمريكية مجلس الشيوخ الأمريكي

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