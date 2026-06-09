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الداخلية: ضبط 99 ألف مخالفة مرورية و43 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:57 م 09/06/2026

شرطة التموين

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها على كافة الطرق والمحاور، وأسفرت الجهود عن ضبط 99,640 مخالفة مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1,150 سائقًا، وتبين إيجابية 43 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

مخالفات على الطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 502 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 159 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المخدرات.
كما تم ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، إضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

حملات تموينية على المخابز والأسواق

وفي إطار الرقابة على الأسواق، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكثفة، وأسفرت عن ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وضبط نحو 2 طن من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل ترويجه في السوق السوداء.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه.

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