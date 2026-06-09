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وزيرة إسرائيلية: لا قيود على العمليات في جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:24 ص 09/06/2026

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

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قالت وزيرة المستوطنات الإسرائيلية إن هناك قيودا مفروضة على تنفيذ هجمات في بيروت، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذه القيود لا تشمل العمليات العسكرية الجارية في جنوب لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزيرة قولها إن الوضع القائم حاليا يقوم على عدم القبول بإطلاق النار على إسرائيل دون رد، معتبرة أن هذا النهج كان معمولا به حتى قبل يومين.

وأضافت الوزيرة أن إسرائيل ستتعامل بحزم مع أي إطلاق نار من جانب حزب الله، مشددة على أن الرد سيكون مؤلما.

وأكدت أن الحزب سيدرك أن استئناف إطلاق النار لن يكون في مصلحته، في إشارة إلى استعداد إسرائيل للرد على أي تطورات ميدانية جديدة على الجبهة اللبنانية.

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جنوب لبنان حزب الله بيروت

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