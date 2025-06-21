الحوثيون يتوعدون باستهداف مصالح أمريكا في المنطقة حال مهاجمتها إيران

وكالات

حذر المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع، الولايات المتحدة من التورط في العدوان على إيران، مؤكدا أن الجماعة اليمنية ستستهدف مصالح أمريكا وسفنها بالمنطقة.

وقال سريع، إن أي هجوم أمريكي مساند لإسرائيل يعني "استعباد أمتنا واحتلال أوطانها"، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على المنطقة ويعتدي على إيران واليمن ولبنان وفلسطين.

وأكد سريع، أن الجماعة اليمنية، ستقف إلى جانب أي دولة عربية أو إسلامية تتعرض لعدوان إسرائيلي أو تقرر مواجهته، مشددا كذلك على أن الحوثيين لن يتخلوا عن غزة ولن يسمحوا بتمرير المخططات الصهيوأمريكية في المنطقة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله، أن الجماعة تتابع التحركات المعادية وستتخذ ما يلزم للدفاع عن شعبها ووطنها، مؤكدا أن "المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران هي معركة الأمة بأكملها".