فيديو يوثق لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا

وكالات

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية، انفجار ضخم وتصاعد كثيف للدخان في مدينة حيفا المحتلة، نتيجة سقوط صاروخ إيراني ضمن الهجوم الصاروخي الذي أعلنته طهران على إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود تقارير عن خسائر بشرية جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة.

مشهد جديد..



انفجار ضخم ودخان كثيف، لحظة سقوط صاروخ إيراني على حيفا المحتلة. pic.twitter.com/gQWhuBcbGH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 20, 2025

وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الهجوم يشمل إطلاق صواريخ ثقيلة باتجاه مواقع عسكرية واستراتيجية داخل إسرائيل، وسط تصعيد هو الأوسع منذ اندلاع المواجهة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، بينها القدس وتل أبيب وبئر السبع، بالتزامن مع سقوط صواريخ في مواقع متفرقة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات للمستوطنين.