إعلان

فيديو يوثق لحظة سقوط صاروخ إيراني في حيفا

04:08 م الجمعة 20 يونيو 2025

إطلاق صواريخ إيرانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية، انفجار ضخم وتصاعد كثيف للدخان في مدينة حيفا المحتلة، نتيجة سقوط صاروخ إيراني ضمن الهجوم الصاروخي الذي أعلنته طهران على إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود تقارير عن خسائر بشرية جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة الساحلية شمال الأراضي المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الهجوم يشمل إطلاق صواريخ ثقيلة باتجاه مواقع عسكرية واستراتيجية داخل إسرائيل، وسط تصعيد هو الأوسع منذ اندلاع المواجهة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل، بينها القدس وتل أبيب وبئر السبع، بالتزامن مع سقوط صواريخ في مواقع متفرقة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية ومنصات للمستوطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط صاروخ صاروخ إيراني حيفا انفجار الحرب الإسرائيلية على إيران إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

انهيار عقارين وتصدع ثالث في حدائق القبة.. وتواصل جهود الإخلاء والبحث عن مفقودين