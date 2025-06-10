القاهرة- مصراوي

قال المتحدث باسم مجلس بلدية طهران، إن اسم شارع خالد الإسلامبولي سيتم تغييره، وقد تم اقتراح عدد من الأسماء البديلة.

وفي تصريح لمراسل الشؤون الاجتماعية في وكالة تسنيم، أوضح علي رضا نادعلي أن تغيير اسم أحد شوارع منطقة 6 في طهران جاء بعد تنسيق مع وزارة الخارجية، حيث تمت مناقشة هذا الأمر داخل لجنة تسمية الشوارع، لا سيما ما يتعلق بتغيير اسم شارع خالد الإسلامبولي، المعروف باسم "الوزراء"، وقد طُرحت عدة مقترحات بديلة.

وأضاف، أن القاعدة المتبعة تقضي بأن تُعرض نتائج اللجنة على المجلس البلدي في جلسة عامة للتصويت عليها من قِبل جميع الأعضاء، وبعد المصادقة، يتم تفعيل القرار من قبل البلدية.

وأشار المتحدث، إلى أن الخيارات المقترحة لتغيير اسم الشارع ستُعلن في جلسة المجلس الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم، فإن بعض التقارير غير الرسمية تشير إلى أن أحد الخيارات المقترحة لتسمية الشارع باسم زعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله.

وكان خالد الاسلامبولي العقل المدبّر ومنفّذًا رئيسيًا لعملية اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، الذي تم اغتياله بإطلاق النار عليه خلال عرض عسكري عام 1981 أُقيم في ذكرى حرب السادس من تشرين أكتوبر.

وتشهد العلاقات المصرية – الإيرانية انفراجة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة والتقى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتجول وزير الخارجية الإيراني خلال الزيارة في منطقة خان الخليلي كما زار منطقة الحسين حيث أدّى صلاة المغرب هناك، وتناول الطعام في مطعم نجيب محفوظ، وهي تحرّكات شكّلت سابقة لم تُسجّل في العلاقات بين طهران والقاهرة منذ سنوات طويلة.