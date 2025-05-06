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فيديو..السماء تمطر سمكا في فرنسا وسط دهشة السكان

11:46 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

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وكالات

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه أسماك طائرة في ظاهرة غريبة حدثت إثر إعصار صغير ضرب جزيرة جوادلوب الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي.

وقال السكان المحليون، إن الإعصار حمل معه رياحًا قوية جعلت الأسماك تتطاير في السماء، في مشهد غريب أثار الدهشة.

وجوادلوب هي منطقة فرنسية توجد ضمن مجموعة جزر ليوارد الواقعة في جزر الأنتيل الصغرى والتي تمتد على شكل قوس من المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي.

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أسماك طائرة فرنسا إعصار منطقة البحر الكاريبي
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