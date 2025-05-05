انطلاق قناة "الإخبارية السورية" الحكومية لأول مرة بعد سقوط الأسد

دمشق - (د ب أ)

انطلقت اليوم عند الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي بث قناة الإخبارية السورية، بعد توقفها منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من شهر ديسمبر الماضي.

وتوقفت كل من قناة الإخبارية وقناة السورية، وهما القنوات الرسمية في سوريا، عن البث في الثامن من شهر ديسمبر بعد إعلان البيان رقم واحد، ثم توقفت القنوات السورية عن البث بسبب إنها كانت تبث على القمر الاصطناعي الروسي، بعد توقفهما عن البث عبر القمر الاصطناعي عرب سات .

وخلال الأشهر الماضية بدأت كوادر العمل لإعادة إطلاق قناة الإخبارية ثم تليها قناة السورية، لكن إشكالية البث كان توقفهم بسبب عدم وجود حجز للأقمار الاصطناعية، وزار وفد فريق من الشركة القطرية للأقمار الاصطناعية سهيل سات دمشق في 21 من شهر أبريل الماضي ووقع عقد حجز السعة الفضائية مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقال المدير العام للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو في تصريح بعد انطلاق الإخبارية: "سنكون قريبين من الناس وهمومهم ووسيطاً بين الدولة والمجتمع وسيكون هناك هامش للحرية في الإخبارية السورية وهذا فخر واعتزاز نشعر بهما مع انطلاق القناة الوطنية السورية".

وأضاف بارسيلو: "نبدأ البناء من تحت الصفر.. كان عملاً صعباً والنظام البائد جعل سوريا في آخر التصنيفات، والمؤسسات الإعلامية التي تسلّمناها منه كانت متهالكة جداً، أوقفنا الفساد وبنينا نظام عمل قائماً على الكفاءة، وأطلقنا برامج تدريبية للكادر السابق ليواكب التطورات الإعلامية ويعمل وفق أعلى المستويات، والتلفزيون السوري لم يكن مؤسسة إعلامية بل مؤسسة قمعية بيد النظام البائد ".