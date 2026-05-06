تصدر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة قوائم الأكثر بحثاً على محرك البحث "جوجل"، بعد إشادة نجله بالفريق الطبي المشرف على علاج والده، الذي يخضع للمتابعة الدقيقة داخل غرفة العناية المركزة.

وكشف أحمد أبو زهرة، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، عن تطورات حالة والده قائلاً: "الوالد للأسف حالته الصحية لم تتحسن بعد، وهو لا يزال تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة، نسأل الله له الشفاء".

وتابع أبو زهرة: "أقول مجدداً لكل جمهوره ومحبيه، أرجوكم استمروا في الدعاء له، فنحن في حاجة شديدة لدعواتكم".

إشادة نجل عبدالرحمن أبو زهرة بالفريق الطبي



وأشاد نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، بالأطباء المصريين وطاقم التمريض الذي يتولى متابعة حالة والده، ووجه الشكر إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور شريف وديع، والدكتور صلاح مدير المستشفى.

وكتب أحمد أبو زهرة: "أنا ممتن جداً لجهود كل فرد يبذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة الوالد، شكراً لكم جميعاً، ولا يسعني إلا تقديم الشكر العميق من كل قلبي نيابة عني وعن إخوتي".

أزمة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية



وكان الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة قد نُقل إلى المستشفى في موسم عيد الفطر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية جديدة، ويخضع حالياً للعلاج والمتابعة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى.

يُذكر أن الفنان القدير قدم آخر أعماله الفنية عام 2021، حيث شارك في مسلسلي "هجمة مرتدة" و"موضوع عائلي" (الجزء الأول).

إقرأ ايضا

براءة فضل شاكر من تهمة محاولة اغتيال مسؤول "سرايا المقاومة"





بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر



