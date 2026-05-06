باكستان تشكر ترامب: قرار تعليق "مشروع الحرية" استجابة لطلب باكستان والسعودية

كتب : وكالات

01:11 م 06/05/2026

باكستان

أعربت باكستان عن امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه تعليق مشروع "حرية الملاحة" في مضيق هرمز، معتبرة أن الخطوة قد تفتح الباب أمام اتفاق دائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

ترامب يعلن وقف عملية "الحرية"

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا عمليات توجيه السفن عبر الممر المائي، مع الإبقاء على الحصار القائم، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران".

من جانبه، شكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس الأمريكي على القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب تقدمت به باكستان وعدد من الدول الأخرى، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

دور السعودية في تعزيز السلام بالمنطقة

وأضاف شريف، في منشور عبر منصة X، أن المملكة العربية السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان "سيؤديان دورًا مهمًا في تعزيز السلام والاستقرار ودفع المصالحة الإقليمية".

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، تناول آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التوتر في المنطقة.

