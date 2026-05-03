وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي

كتب : وكالات

04:53 م 03/05/2026

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، نظيره السوري أسعد الشيباني في إطار زيارة ثنائية للعاصمة القاهرة اليوم الأحد.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وزيري الصناعة والاقتصاد من الجانبين لتعزيز مسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية الراهنة.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددا على أن الرصيد المشترك يجسد تلاقي إرادة الشعبين عبر التاريخ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أن المباحثات ركزت على موقف مصر الثابت والداعم لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة نسيجها الوطني.

وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة أراضيها مع رفض أي تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، كما شدد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله والتعامل الجاد مع ظاهرة المقاتلين الأجانب.

وأعرب وزير الخارجية المصري، عن رفض القاهرة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للسيادة السورية، محذرا من محاولات استغلال الوضع القائم لاحتلال مزيد من الأراضي وتقويض استقرار دمشق.

وطالب عبد العاطي بضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدا موقف مصر الراسخ بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري العربي كجزء لا يتجزأ من ثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه الحقوق السورية المشروعة.

وتناولت المباحثات الموسعة التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة واحتواء حالة الاحتقان الراهنة.

كما تبادل الجانبان الرؤى حول الأوضاع في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو صراعات أوسع نطاقا بما يضمن إرساء دعائم الأمن والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط.

