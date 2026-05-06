ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.

خفض التوترات الإقليمية

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن المشهد السياسي الآن في المنطقة يعج بأحداث تتأرجح بين خيارات التهدئة الدبلوماسية وسيناريوهات التصعيد العسكري، ورغم ذلك فالدولة المصرية تواصل مساعيها الحثيثة للتمسك بالحلول السياسية، وخفض التوترات الإقليمية التي من شأنها أن تخلف وراءها تداعيات سلبية جمة على جميع المستويات الاقتصادية، والسياسية، بجانب الانعكاسات المباشرة على استقرار المنطقة والأسواق العالمية، ولا نزال في مرحلة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ونتطلع إلى أن يسود الهدوء في الإقليم ويعم الاستقرار على المنطقة بأسرها في القريب العاجل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة والسعي لتجنب تصعيدها؛ نظراً لما يترتب عليها من تداعيات وخيمة خاصة على أمن واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن ذلك جاء في مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس بأخيه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعرب الرئيس خلال الاتصال عن إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني الذي تعرضت له دولة الإمارات مؤخراً، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات ودعمها في مواجهة هذا الاعتداء.

تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار

وقال رئيس مجلس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع لرئيس الجمهورية مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمناسبة ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، لافتا لتأكيد الرئيس تطلع مصر لمواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يسهم في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إلقائه كلمة في فعاليات مؤتمر ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، مؤكدا مواصلة مصر مستقبلا تعاونها مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عبر العديد من الأطر الوطنية والإقليمية والدولية، وموضحا أنه على المستوى الوطني، ستتواصل جهود التعاون المشترك لدعم مساعي الحكومة المصرية لتعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية خلال عام 2026 عبر المشروع الممول من خلال الاتحاد الأوروبي والتوصيات ذات الصلة التي قدمتها المنظمة.

وتابع: كما ستعمل مصر على المستوى الإقليمى ومن خلال رئاستها المشتركة لمبادرة المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الفترة من (2026-2030)، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا، على توطيد التعاون بين دول المنطقة والمنظمة؛ من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل.

تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات

ولفت رئيس مجلس الوزراء لحرص الرئيس الشديد على المتابعة المستمرة لمختلف الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها القائمة على أجندة الحكومة، مشيرا للاجتماع الذي عقده الرئيس هذا الأسبوع لاستعراض ما يتعلق بعدد من ملفات تطوير التعليم والصحة والتنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مُخطط ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا توجيهات من الرئيس بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية، في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات، كما شدد على مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، مع الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، مع ضرورة متابعة ضبط حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية، وهو ما يلزمنا بتكثيف الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، من خلال الوزارات المعنية والجهات التابعة لها، ومختلف الأجهزة الرقابية.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي، مع قيام الوزارات المعنية بالحرص المستمر على توفير المخزون الاحتياطي المطمئن من السلع الاستراتيجية، ومختلف المواد البترولية.

كما تطرق رئيس الوزراء لقيامه هذا الأسبوع بتفقد الحفار البحري المصري "القاهر- 2 "، عقب نجاح الحفار في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X» بمنطقة امتياز تمساح، قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، والتي أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في رفع إنتاجية البترول والغاز، على غرار التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا وشركاء الإنتاج.

وخلال الاجتماع، تحدث الفريق المهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة، لافتا إلى قيامه باستقلال قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي متوجها إلى مقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، واصفا هذا الحدث بأنه يوم تاريخي لوسائل النقل الجماعي في مصر.

وبهذه المناسبة، قدم وزير النقل التهنئة للشعب المصري على تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، مشيرا إلى التطور الهائل في وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تم تشغيلها في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولافتا الى أن هذا اليوم يشكل مرحلة مهمة في منظومة النقل الجماعي بمصر، ولا سيما أن المونوريل يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة لتلك الوسائل، ويتسم بأنه وسيلة سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة.