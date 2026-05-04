إعلام سوري: مواجهات عنيفة غرب السويداء عقب استهداف مواقع للأمن الداخلي

كتب : وكالات

01:49 ص 04/05/2026

أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع مواجهات عنيفة في ريف السويداء الغربي، عقب استهداف مواقع تابعة لقوى الأمن الداخلي، في تصعيد جديد يعكس هشاشة الأوضاع الأمنية داخل المحافظة الواقعة جنوب البلاد.

وذكرت التقارير أن الاشتباكات اندلعت بعد تعرض نقاط أمنية لقصف بقذائف الهاون، ما دفع قوات الأمن الداخلي إلى الرد، لتتسع المواجهات لاحقًا على عدة محاور في الريف الغربي لمحافظة السويداء، وسط استخدام مكثف للأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون.

وبحسب مصادر محلية، تركزت الاشتباكات في محيط عدد من القرى الواقعة غرب السويداء، بعد محاولة مجموعات مسلحة استهداف مواقع أمنية، في خرق جديد لحالة التهدئة الهشة التي تشهدها المحافظة منذ أشهر.

وتشهد محافظة السويداء توترًا أمنيًا متكررًا خلال الأشهر الماضية، على خلفية اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة محلية وقوات الأمن، وسط محاولات حكومية لفرض الاستقرار وإعادة تثبيت الهدنة التي تعرضت لاختراقات متكررة.

