برج العذراء من الأبراج التي ترتبط بالعديد من الشخصيات النسائية الناجحة في عالم الفن، حيث يتسم مواليده بالأناقة والهدوء والرقي والبساطة.



وفي السطور التالية، نرصد لكم أشهر جميلات برج العذراء، وفقا لـ "oprahdaily".



ما هي مواصفات برج العذراء؟



يتسم مواليد برج العذراء بالعملية والواقعية والتنظيم والترتيب وملاحظة التفاصيل التي يغفل عنها الآخرين.



ما هي مميزات شخصية برج العذراء؟



يتميز أصحاب برج العذراء بالذكاء وتحليل الأمور وحل المشكلات بطريقة منطقية والمسؤولية والاعتماد على أنفسهم، وفقا لـ "elle".



ما هي نقاط قوة برج العذراء؟



يتعامل مواليد العذراء مع الآخرين بأسلوب بسيط وواقعي، كما أنهم لا يستسلمون بسهولة أمام الصعوبات ويحبون دائما تقديم الدعم ومساعدة غيرهم.



من هن أشهر نساء برج العذراء؟



بليك ليفلي (25 أغسطس 1987)



ميليسا مكارثي (26 أغسطس 1970)



شانيا توين ((28 أغسطس 1965)



كاميرون دياز (30 أغسطس 1972 )



زيندايا (1 سبتمبر 1996)



سلمى حايك (2 سبتمبر 1966)



بيونسيه (4 سبتمبر 1981)



إيفان راشيل وود (7 سبتمبر 1987)



إيمي روسوم (12 سبتمبر 1986)



إيمي بولر (16 سبتمبر 1971)



وفاء الكيلاني (10 سبتمبر 1972)



ماجي بو غصن (18 سبتمبر 1975)

إيمان العاصي (28 أغسطس 1985)

ريهام عبد الغفور (6 سبتمبر 1978)



آثار الحكيم (24 أغسطس 1958)



منة فضالي (4سبتمبر 1983)



