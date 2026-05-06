10 صور لـ أشهر جميلات برج العذراء

كتب : شيماء مرسي

01:30 م 06/05/2026
    إيفان راشيل
    إيمي بولر
    إيمي روسوم
    بليك ليفلي
    ريهام عبد الغفور
    بيونسيه
    سلمى حايك
    شانيا توين
    كاميرون دياز
    زيندايا
    إيمان العاصي1
    ميليسا مكارثي1
    منة فضالي1

برج العذراء من الأبراج التي ترتبط بالعديد من الشخصيات النسائية الناجحة في عالم الفن، حيث يتسم مواليده بالأناقة والهدوء والرقي والبساطة.


وفي السطور التالية، نرصد لكم أشهر جميلات برج العذراء، وفقا لـ "oprahdaily".


ما هي مواصفات برج العذراء؟


يتسم مواليد برج العذراء بالعملية والواقعية والتنظيم والترتيب وملاحظة التفاصيل التي يغفل عنها الآخرين.


ما هي مميزات شخصية برج العذراء؟


يتميز أصحاب برج العذراء بالذكاء وتحليل الأمور وحل المشكلات بطريقة منطقية والمسؤولية والاعتماد على أنفسهم، وفقا لـ "elle".


ما هي نقاط قوة برج العذراء؟


يتعامل مواليد العذراء مع الآخرين بأسلوب بسيط وواقعي، كما أنهم لا يستسلمون بسهولة أمام الصعوبات ويحبون دائما تقديم الدعم ومساعدة غيرهم.


من هن أشهر نساء برج العذراء؟


بليك ليفلي (25 أغسطس 1987)

ميليسا مكارثي (26 أغسطس 1970)

شانيا توين ((28 أغسطس 1965)

كاميرون دياز (30 أغسطس 1972 )

زيندايا (1 سبتمبر 1996)

سلمى حايك (2 سبتمبر 1966)

بيونسيه (4 سبتمبر 1981)


إيفان راشيل وود (7 سبتمبر 1987)


إيمي روسوم (12 سبتمبر 1986)

إيمي بولر (16 سبتمبر 1971)


وفاء الكيلاني (10 سبتمبر 1972)


ماجي بو غصن (18 سبتمبر 1975)

إيمان العاصي (28 أغسطس 1985)

ريهام عبد الغفور (6 سبتمبر 1978)

آثار الحكيم (24 أغسطس 1958)

منة فضالي (4سبتمبر 1983)

