الصين: إيران من حقها المشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

كتب : محمد جعفر

12:25 م 06/05/2026

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي لنظيره الإيراني عباس عراقجي إن على الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكداً في الوقت نفسه أن لطهران حقاً مشروعاً في السعي إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

دعوة لاستعادة الملاحة الطبيعية في هرمز

وفي ما يتعلق بالإغلاق الفعلي لـمضيق هرمز، قال وانج يي خلال أول محادثات مباشرة مع إيران منذ أن تسببت الحرب في اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، إن الصين تأمل أن تستجيب الأطراف المعنية سريعاً للنداءات القوية الصادرة عن المجتمع الدولي من أجل استعادة الملاحة الطبيعية والآمنة في المضيق.

وأضاف وزير الخارجية الصيني: "تعتقد الصين أن وقفاً شاملاً للأعمال العدائية لا يحتمل أي تأخير، وأن إعادة إشعال الحرب أمر غير مرغوب فيه بدرجة أكبر".

إيران من حقها استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

كما أشار وانج يي إلى أن الصين تقدر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، معتبراً أن من حقها المشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقاً لما ورد في البيان.

وشكل اجتماع الأربعاء أول لقاء بين وزيري خارجية الحليفين المقربين منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ويأتي ذلك قبل أيام من الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين.

الصين وإيران مفاوضات الصين وإيران مضيق هرمز حق إيران النووي زيارة ترامب للصين

