رئيس النواب: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود

كتب- نشأت علي:

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد في الجزائر، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع " دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الأمة العربية تمر بواقع مأزوم يحمل في طياته تهديدات وجودية لثوابت الأمن القومي العربي وهو ما تجلى في تداعي قدرة النظام الإقليمي العربي على الاشتباك مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية ما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها، مرورًا بموجات إرهابية شديدة الشراسة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشئون الداخلية العربية.

وقال رئيس النواب، أن قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود وسط مُخططات مُغرضة تستهدف نسفها من الأساس، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم، كما استعرض الرؤى المصرية المُرتكزة على دعم الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرار وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد على أن هناك ضرورة مُلحة للانخراط البناء والمُكثف من أجل صياغة مقاربة برلمانية عربية شاملة إزاء كيفية تعزيز وحفظ الأمن القومي العربي بكافة أبعاده في ظل المُتغيرات الإقليمية والدولية المُتسارعة أملاً في حلول عربية حاسمة وسريعة للقضايا العربية الملحة.